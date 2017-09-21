Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, в ходе судебного спора по евробондам на сумму 3 млрд долл, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

«Минфин России информирует, что компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл. США, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн. фунтов стерлингов», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что таким образом Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной.

Напомним, 29 марта в Минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «Долг Януковича».

23 июня Министерство финансов Украины обжаловало в английском Апелляционном суде решения Высокого суда Лондона по спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долл.

26 июля Высокий суд Лондона принял решение в пользу позиции Украины относительно полного приостановлении исполнения решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.