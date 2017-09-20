До конца суток, 20 сентября, и в течение суток, 21 сентября, в Украине ожидаются грозы, днем 20 сентября сильный дождь, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

Кроме того, отмечается, что 21 сентября в западных областях местами ожидаются сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь.

В северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской – местами шквалы до 23 м/с.