также в разделеОбщество
Бубка опровергает причастность к коррупционной сделке 5
Обвинительный акт против главного психиатра МОУ уже месяц лежит в суде 11
ГПУ просит наказать производителей минудобрений за торговлю с боевиками 13
Стало известно, в чем НАПК обвиняет Добродомова 12
ГПУ готовит конфискацию еще $200 миллионов «денег Януковича» 9
Осенью на срочную службу призовут 10,5 тысяч человек 13
СМИ: Бубка стал фигурантом коррупционного скандала 27
Зубко предложил закрывать предприятия, не выполняющие предписания ГосЧС 21
Холодницкий: САП открыла дело на Левочкина еще в мае 11
За убийство депутата в Миргороде задержаны три человека 49
В Умань на подмогу прибыл отряд израильских полицейских 57
Кабмин разрешил внеплановые проверки учреждений на пожароопасность 19
НАБУ занялось Левочкиным 24
Апелляционный суд разрешил задержать скандального судью Киреева 76
Медведчук рассказал о прогрессе в переговорном процессе по обмену 30
Психиатра Минобороны, назвавшего ветеранов АТО угрозой для общества, отстранили 81
Против Холодницкого начато дисциплинарное производство 33
РосСМИ: Руководивший захватом Крыма генерал сломал позвоночник в ДТП 164

До конца суток, 20 сентября, и в течение суток, 21 сентября, в Украине ожидаются грозы, днем 20 сентября сильный дождь, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

Кроме того,  отмечается, что 21 сентября в западных областях местами ожидаются сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь.

В северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской – местами шквалы до 23 м/с.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги