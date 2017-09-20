Главная военная прокуратура обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с требованием наложить санкции на ряд производителей минудобрений. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Требования прокуратуры составлены на основании доказательств, полученных в уголовном производстве по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины и финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», а также с учетом информации Службы безопасности Украины, за проведение действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности, применена специальная санкция в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности», - говорится в сообщении.

Указанные предприятия осуществляли поставки азотных удобрений (аммиачная селитра) на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей вне таможенного контроля через приостановленные и запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе.

Также установлено, что средства, полученные «ДНР» и «ЛНР» в результате так называемой «растаможки» перемещенных минеральных удобрений, направляются в структурные подразделения этих террористических организаций и используются для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований.