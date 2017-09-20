Народный депутат Украины Дмитрий Добродомов ознакомился с протоколом об административном правонарушении по факту совершения им правонарушения, связанного с коррупцией, обнаруженного в ходе полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции.

«Добродомов не признал себя виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного статьей 1724 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и предоставил письменные объяснения», - отмечается в сообщении.

По положениям Конституции Украины, Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», Закона Украины «О предотвращении коррупции» народный депутат не имеет права заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики в свободное от выполнения обязанностей народного депутата время.

Народные депутаты Украины осуществляют полномочия представителей украинского народа в Верховной Раде Украины и присягают соблюдать Конституцию Украины и законы Украины.

В то же время Добродомов по договору оказания услуг от 12 февраля 2016 с ОО «Центр гражданских инициатив» взял на себя обязательства от имени заказчика (ОО «Центр гражданских инициатив») в рамках Восьмого форума сети свободных местных политиков «Региональное и местное развитие: украинская практика и международный опыт», который состоялся 12-14 февраля 2016 в Одессе, предоставить услуги по проведению лекций к теме мероприятия. 12 февраля 2016 во время выполнения обязанностей народного депутата он прочитал лекцию, за что получил доход в сумме 5278,39 грн.

«В свою очередь проведение лекции на выполнение взятых по договору обязательств от имени юридического лица предоставить услуги по проведению лекций не может быть отнесено к преподавательской деятельности, ведь в соответствии с положениями Закона Украины «О высшем образовании» преподавательской деятельностью является преподавание научно-педагогическими, научными и педагогическими работниками высшего учебного заведения учебных дисциплин соответствующей образовательной программы по специальности (пункт 1 части первой статьи 58 Закона Украины «О высшем образовании»), качество которого контролирует руководитель соответствующей кафедры (часть седьмая статьи 35 Закона Украины «О высшем образовании»)», - пояснили в НАПК.

В силу предписаний статьи 257 Кодекса Украины об административных правонарушениях протокол о совершении административного правонарушения вместе с другими материалами в трехдневный срок с момента его составления будет отправлен уполномоченным лицом в местный общий суд по месту совершения правонарушения с одновременным уведомлением об составления протокола органа государственной власти, где работает лицо, привлекаемое к ответственности.

