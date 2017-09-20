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В Государственной фискальной службе заявляют, что из-за выхода из строя одного из серверов баз данных временно невозможно полное использование функционала электронных сервисов, сообщает пресс-служба ГФС.

«Государственная фискальная служба Украины сообщает о невозможности полного использования функционала электронных сервисов ГФС, связанной с выходом из строя одного из серверов баз данных. Просим прощения за временные неудобства», – говорится в сообщении.
ForUm

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