Служба безопасности Украины заблокировала назначение главой ПАО «Укртрансгаза» Павела Юзефа Станчака.

Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на пресс-конференции.

«Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить «Укртрансгаз» в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System… Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с «Укртрансгаза», - сказал он, сообщает «Экономическая правда».

Коболев добавил, что в таких условиях назначать Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.

«Мы не готовы идти на создание «серых зон», как это было при работе Войцеха Балчуна в «Укрзализныци», - резюмировал он.