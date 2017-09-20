С начала года в результате обращения с взрывоопасными предметами в Донецкой области погибли 12 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

Так, в Краматорске мужчина травмировался, пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, который был найден еще в 2014 году.

Лысенко напомнил, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сообщить о находке в полицию или военным. Запрещается приближаться к ним, брать в руки и пытаться разобрать.