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В Умань прибыли 17 правоохранителей полицейских из Израиля. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания паломников-хасидов, сообщает сектор коммуникации в Черкасской области.

Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Виктор Иванько отметил необходимость безупречного несения службы в борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

По окончании инструктажа правоохранители отбыли по местам несения службы.

По состоянию на утро 20 сентября в город Умань на празднование Рош-га-Шана прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов из 14 стран мира.

Культовые мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана на могиле цадика Нахмана и в помещении синагоги состоятся 20-22 сентября 2017 года. Соблюдение общественного порядка и безопасности граждан круглосуточно обеспечивает более 500 полицейских. 
ForUm

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