В жилом доме по ул. Севастопольская 43/1 в Центральном районе Николаева произошел взрыв с последующим горением. По данным ГосЧС, информация о пожаре поступила в 08:14.
В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина, предположительно хозяин, который госпитализирован в больничное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.
Сейчас наблюдается горение на крыше дома.
На месте работают спасатели, а также бригады скорой медицинской помощи, представители правоохранительных органов и аварийные бригады города.
Работы по тушению пожара пока продолжаются.
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