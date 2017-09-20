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В жилом доме по ул. Севастопольская 43/1 в Центральном районе Николаева произошел взрыв с последующим горением. По данным ГосЧС, информация о пожаре поступила в 08:14.

В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина, предположительно хозяин, который госпитализирован в больничное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас наблюдается горение на крыше дома.

На месте работают спасатели, а также бригады скорой медицинской помощи, представители правоохранительных органов и аварийные бригады города.

Работы по тушению пожара пока продолжаются.

  
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