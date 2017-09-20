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Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело против народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина. Об этом заявил руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Вчера, наконец, благодаря общественности, НАБУ открыло производство по расследованию коррупционных деяний Сергея Левочкина», - сказал он.

«В конце концов, на третий год после победы Революции Достоинства бывшего руководителя администрации президента Януковича привлекут к ответственности и расследуют все его деяния», - заявил нардеп.

«Хочу напомнить, что Левочкин – это человек, который подписывал представление на бывшего министра внутренних дел Захарченко, на всю ту русскую агентуру, которая работала в органах государственной власти. Он лично подписывал представление о присвоении этим агентам Кремля очередных воинских званий», - отметил Бурбак.

 

 
ForUm

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