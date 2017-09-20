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Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского райсуда Родиона Киреева с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила предоставить разрешение на задержание подозреваемого Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в июле 2014 года Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск судью Киреева.

Киреев обвиняется по статье 375 ч. 2 Уголовного кодекса Украины - вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В январе 2016 года Президент Петр Порошенко по представлению Высшего совета юстиции уволил Киреева.

ВСЮ пришла к выводу, что при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Киреев безосновательно изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, «чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы».
ForUm

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