Искусственное затягивание работы Верховной Рады Украины в вопросе принятия пенсионной реформы – это преступление против народа и миллионов украинских пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседании правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы очень близко к тому, чтобы принять пенсионную реформу. Большинство готово поддержать эту реформу. Я за то, чтобы принять реформу уже на этой неделе, - сказал он. - Сейчас есть информация, что идет искусственное затягивание работы парламента, чтобы не принимать пенсионную реформу. Искусственное затягивание – это преступление по отношению к украинским пенсионерам, которые годами ждут повышения пенсий».

Гройсман призвал «все здоровые силы парламента сделать все, чтобы мы завтра рассмотрели реформу пенсионной системы Украины».

«Завтра, 21 сентября, будет тот момент истины, когда каждый сможет доказать реальное уважение к гражданам», - заявил премьер.

Напомним, фракции «Оппозиционного блока» и «Батькивщины» в Верховной Раде не будут голосовать за проекты пенсионной и медицинской реформ.