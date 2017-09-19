Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции инициировало проверку данных, опубликованных в расследовании программы «Схемы» о совместном полете городского головы Киева Виталия Кличко и столичных застройщиков частным самолетом из Неаполя, сообщает Радио Свобода.

В письме агентства говорится, что НАПК начало сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией.

«Приведенные факты могут содержать признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, установленных статьями 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения дара (пожертвования). - Ред.) И 172-7 (нарушение требований сообщения о конфликте интересов. - Ред. ) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - говорится в письме НАПК с просьбой предоставить материалы проведенного журналистского расследования.

Ранее программа «Схемы» зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками.

Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта «Борисполь» вышли мэр Киева и народный депутат, руководитель государственной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась с женой.

На борту самолета была и Мария Казанцева. Она фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах.