Правительство пообещало погасить задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи представителей правительства и Минздрава с Профсоюзом работников здравоохранения 15 сентября.

По состоянию на 13 сентября задолженность составляет 81,7 млн грн.

Кроме того, по данным Минздрава, чтобы предотвратить возникновение задолженности по выплате зарплат медикам, которые систематически происходят в конце года, Минздрав подготовил проект распоряжения Кабмина «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году», который был согласован для принятия на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины.

«До сих пор кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую должна медреформа, - утверждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. - Без принятия соответствующих законов парламентом ситуация принципиально не изменится, а дефицит и задолженность по зарплатам и в дальнейшем будут возникать ежегодно. Именно поэтому команда Минздрава поддерживает стремление медиков изменить такое положение дел и делать все от нее зависящее, чтобы парламент принял законопреокты № 6327 и №6604, необходимые для старта медицинской реформы».

Напомним, сегодня в центре Киева улицу Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, выступающих против медицинской реформы.

8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.