В Дарницком районе Киева в гаражном кооперативе злоумышленники избили и ранили мужчину из травматического пистолета, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Инцидент произошел около 2 часов ночи. В гаражное помещение, которое пострадавший арендовал и тут же проживал, ворвались пятеро или шестеро неизвестных в балаклавах, которые без объяснений начали кричать и бить его. Когда он схватил нож и молоток, чтобы обороняться, один из мужчин начал стрелять. Сделав несколько выстрелов, с места происшествия они скрылись», – говорится в сообщении.

По данным главка, пострадавший самостоятельно вызвал «скорую» и полицию.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 41-летнего местного жителя, который после оказания помощи врачи «скорой» доставили в больницу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мотивов и лиц, причастных к совершению правонарушения.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.