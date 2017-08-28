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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом», - сказал он, сообщает LIGA.net со ссылкой на Financial Times.

«Там, вероятно, растет чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже и что он будет продолжать ухудшаться, если мы ничего не сделаем», - добавил Волкер. 

О перспективе российско-американских отношений, если не будет найдено решение украинского вопроса, Волкер сказал, что «взаимоотношения между Россией и США важны, но они будут искалечены этой проблемой в Украине». 

Напомним, ранее Волкер заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

 
ForUm

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