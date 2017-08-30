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Президент Петр Порошенко призвал Конгресс США рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией Конгресса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

Также он выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, Президент отметил благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Президент также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

 
ForUm

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