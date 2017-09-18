В понедельник, 18 сентября, в Одессе на улице Каманина несколько организаций пикетировали незаконную стройку компании «Кадорр», требуя прекратить ее и прекратить сотрудничество владельца объекта Аднана Кивана с находящимся в России бывшим нардепом Игорем Марковым.

Об этом пишут местные СМИ, отмечая, что после полудня 18 сентября представители нескольких патриотических праворадикальных организаций, в том числе Всеукраинский союз ветеранов АТО и «Братство» Дмитрия Корчинского, взялись пикетировать и блокировать стройку компании «Кадорр» по улице Каманина.

По данным журналистов, непосредственным поводом для очередной акции стала публикация документов, свидетельствующих о сотрудничестве ее владельца - бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана со структурами, контролируемыми находящимся в России бывшим нардепом, а ныне сепаратистом Игорем Марковым.

Также есть информация, что во время акции произошла драка между активистами и частной охраной стройки, оперативно пресеченная сотрудниками полиции. Один из патриотов, получивший ножевое ранение, госпитализирован. Некоторое время, примерно с 12:30 до 13:40 полицией и активистами было перекрыто движение по улице Каманина.

Расследованием ситуации озаботились несколько народных депутатов, потребовавших вмешательства правоохранительных органов и немедленной остановки строительства. СМИ отметили, что по Генеральному плану Одессы и являющейся его составной частью детальному плану территории, утвержденными горсоветом, схема планировочного решения на данной территории совсем иная. Так, строительство жилых высотных «жемчужин» идет на месте ранее запланированной школы и детского сада. Кроме того, земля - бывший санаторий «Нефтяник», является по своему назначению рекреационной, хотя по факту здесь идет жилая застройка. По факту этого имеется предписание городской ГАСК о немедленной остановке строительных работ на незаконном объекте.