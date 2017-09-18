также в разделеОбщество
Почти по всей Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность 7
Луценко взял на особый контроль дело о пожаре в одесском детском лагере 7
Богомолец: Более 500 ветеранов АТО покончили с собой 17
Директора сгоревшего одесского детского лагеря арестовали 20
Суд оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая в Одессе 31
Водитель фуры пытался вывезти из Украины три старинных картины 21
Украинские консулы посетили Гриба в Краснодарском СИЗО 13
В Одессе произошли потасовки на месте незаконной стройки компании «Кадорр» 26
Пустое вертолетное дело Денисюка – как символ беззакония и коррупции в военной прокуратуре 46
АМКУ оштрафовал «Лайфселл» за «посекундную» тарификацию 25
Фигурант дела о хищениях рефинансирования НБУ задержан на границе с РФ 41
Синоптик успокоила: Ураган из Румынии не коснется Украины 174
СМИ: Кипр заработал миллиарды на продаже паспортов ЕС украинцам и россиянам 46
Гройсман поручил отправить лучших следователей в Одессу 38
Расмуссен посетил зону АТО 31
ЮНЕСКО: Оккупанты в Крыму разрушают скалу под «Ласточкиным гнездом» 96
В одесском аэропорту началась хасидская программа 41
Разрушительный ураган из Румынии движется к Украине 91

Больше всего ложных сообщений о заминировании зафиксировано в Киеве и Одесской области, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Чаще всего – это регионы, где происходят большинство политических и общественных событий в государстве. Так, за 8 месяцев 2017 больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях», - сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

За последние пять-шесть лет количество таких сообщений в полицию значительно возросло. Например, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года. В то же время в 2014-2016 гг. количество таких сообщений выросло более чем в четыре раза, и достигает более 800 сообщений.

«Можно сделать вывод, что стремительный рост этого показателя произошел в 2014 году, именно в тот период, когда в Украине начались общественно-политические изменения и вооруженное противостояние на Востоке государства», - отметил он.  

Согласно статистике, чаще всего объектами «минеров» становились админздания органов власти (146 фактов), помещения инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29). Кроме того, поступило 76 сообщений о «заминировании» других объектов инфраструктуры.

По словам Аброськина, часто поступают сообщения о «минировании» различных объектов с оккупированных территорий.

«Цель таких действий довольно понятна – дестабилизация ситуации на мирных территориях», - пояснил замглавы Нацполиции.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги