Больше всего ложных сообщений о заминировании зафиксировано в Киеве и Одесской области, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Чаще всего – это регионы, где происходят большинство политических и общественных событий в государстве. Так, за 8 месяцев 2017 больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях», - сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

За последние пять-шесть лет количество таких сообщений в полицию значительно возросло. Например, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года. В то же время в 2014-2016 гг. количество таких сообщений выросло более чем в четыре раза, и достигает более 800 сообщений.

«Можно сделать вывод, что стремительный рост этого показателя произошел в 2014 году, именно в тот период, когда в Украине начались общественно-политические изменения и вооруженное противостояние на Востоке государства», - отметил он.

Согласно статистике, чаще всего объектами «минеров» становились админздания органов власти (146 фактов), помещения инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29). Кроме того, поступило 76 сообщений о «заминировании» других объектов инфраструктуры.

По словам Аброськина, часто поступают сообщения о «минировании» различных объектов с оккупированных территорий.

«Цель таких действий довольно понятна – дестабилизация ситуации на мирных территориях», - пояснил замглавы Нацполиции.