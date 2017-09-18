Пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе обнаружили спрятанные в грузовике картины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Во время совместного с таможенниками осмотра грузового автомобиля «Скания» правоохранители нашли картины, которые были спрятаны в металлическом ящике для инструментов. Всего обнаружено три картины размером 70х60 см», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за рулем грузового автомобиля находился гражданин Украины, который вез в Чехию изделия из бумаги.

Найденные картины изъяты сотрудниками ГФС для установления стоимости и происхождения художественных произведений.