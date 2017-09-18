также в разделеОбщество
Почти по всей Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность 7
Луценко взял на особый контроль дело о пожаре в одесском детском лагере 7
Богомолец: Более 500 ветеранов АТО покончили с собой 17
Директора сгоревшего одесского детского лагеря арестовали 20
Суд оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая в Одессе 31
Полиция: Лжеминеры облюбовали Киев и Одессу 10
Украинские консулы посетили Гриба в Краснодарском СИЗО 13
В Одессе произошли потасовки на месте незаконной стройки компании «Кадорр» 26
Пустое вертолетное дело Денисюка – как символ беззакония и коррупции в военной прокуратуре 46
АМКУ оштрафовал «Лайфселл» за «посекундную» тарификацию 25
Фигурант дела о хищениях рефинансирования НБУ задержан на границе с РФ 41
Синоптик успокоила: Ураган из Румынии не коснется Украины 174
СМИ: Кипр заработал миллиарды на продаже паспортов ЕС украинцам и россиянам 46
Гройсман поручил отправить лучших следователей в Одессу 38
Расмуссен посетил зону АТО 31
ЮНЕСКО: Оккупанты в Крыму разрушают скалу под «Ласточкиным гнездом» 96
В одесском аэропорту началась хасидская программа 41
Разрушительный ураган из Румынии движется к Украине 91

Пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе обнаружили спрятанные в грузовике картины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Во время совместного с таможенниками осмотра грузового автомобиля «Скания» правоохранители нашли картины, которые были спрятаны в металлическом ящике для инструментов. Всего обнаружено три картины размером 70х60 см», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за рулем грузового автомобиля находился гражданин Украины, который вез в Чехию изделия из бумаги.

Найденные картины изъяты сотрудниками ГФС для установления стоимости и происхождения художественных произведений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги