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Кабинет Министров Украины прогнозирует средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 гривни/доллар, по итогам 2018 года – 29,3 гривни/доллар, 2019 года – 30,5 гривни/доллар и 2020 года - на уровне 31 гривни/доллар. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.

Также правительство прогнозирует постепенное снижение уровня безработицы в Украине - с 9,3% экономически активного населения в 2017 году до 8,5% в 2020 году, сообщает УНИАН.

Кроме того, документ предусматривает рост экспорта товаров и услуг из Украины к 2020 году до 62,427 миллиарда долларов с 50,735 миллиарда долларов в 2017 году, импорта - до 70,104 миллиарда долларов с 57,222 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал ForUm, 14 июня Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджетной резолюции до 2020 года, которая начинает новый процесс планирования государственных финансов на среднесрочную перспективу и предусматривает рост экономики Украины на 4% к 2020 году, снижение инфляции до 5% к 2020 году, снижение дефицита бюджета до 2% и снижение доли долга до 55% ВВП.
ForUm

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