В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатья произошел пожар на территории одной из баз отдыха, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 130 кв. м., огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию. Также существовала угроза переброски пламени на соседнюю базу отдыха.

В 03:30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 4:54.

Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 кв. м. и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри.

Пожарные спасли от уничтожения соседнюю базу отдыха.

Погибших и травмированных на пожаре нет.