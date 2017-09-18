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В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатья произошел пожар на территории одной из баз отдыха, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 130 кв. м., огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию. Также существовала угроза переброски пламени на соседнюю базу отдыха.

 

В 03:30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 4:54.

Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 кв. м. и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри.

Пожарные спасли от уничтожения соседнюю базу отдыха.

Погибших и травмированных на пожаре нет.
ForUm

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