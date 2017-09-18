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Доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в сумме 877 млрд 42 млн 755, 7 тыс. гривен. Об этом говорится в проекте госбюджета-2018, опубликованного на сайте парламента.

Согласно опубликованному документу, доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в сумме 877 млрд 42 млн 755, 7 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда государственного бюджета Украины — в сумме млрд трлн 665 млн 118,3 тыс. гривен и доходы специального фонда государственного бюджета Украины — в сумме 65 млрд 377 млн 637,4 тыс. гривен.

Для сравнения, доходы бюджета в 2017 году были заложены на уровне 721,4 млрд грн, передает 112 Украина. 

Расходы госбюджета Украины в 2018 году в сумме 948 млрд 128 млн 807, 7 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда государственного бюджета Украины — в сумме 878 млрд 478 млн 015,3 тыс. гривен и расходы специального фонда государственного бюджета Украины — в сумме 69 млрд 650 млн 792,4 тыс. гривен.

В прошлом году расходы предусматривались на уровне 790,4 млрд гривен.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в этом году указано – 77 млрд 944 млн 800 тыс. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда государственного бюджета Украины — в сумме 61 млрд 735 млн 945,1 тыс. гривен и предельный объем дефицита специального фонда госбюджета Украины — в сумме 16 млрд 208 илн 854,9 тыс. гривен.

В прошлом году предельный объем дефицита был определен в сумме 77,5 млрд грн.

Напомним, Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год
ForUm

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