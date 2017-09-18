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Ураган, приведший к жертвам в Румынии, не коснется Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она пояснила, что стихия затронула Украину, и циклон уже за пределами страны.

«Не надо уже бояться урагана, циклона, который вызвал убытки и трагедии в Тимишоаре (Румыния) и который затронул Украину. Циклон уже за пределами Украины, никакого урагана у нас не будет», - заверила синоптик.

По ее словам, вероятен только сильный периодический ветер на северо-западе и севере Украины.

«Днем 18 сентября в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-23 м/с», - процитировала она сайт Гидрометцентра.

Ранее СМИ сообщили, что разрушительный ураган движется в сторону Украины.
ForUm

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