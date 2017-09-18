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Россия начала проведения незаконных раскопок и инженерных геологических работ, а именно бурение скалы, на которой находится памятник национального значения дворец «Ласточкино гнездо». Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на отчет ЮНЕСКО за январь-июнь 2017.

«Российская оккупационная власть продолжает проводить и территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки (украинская власть не давала разрешения на проведение таких работ)», - говорится в тексте отчета ЮНЕСКО.

Среди прочего, с апреля текущего года такие работы проводятся на территории между Цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия, в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала, который оккупационная власть планирует разрушить полностью.

Всего в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и два разрешения на проведение работ на территории Севастополя.

«Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г.) запрещает проведение каких-любо археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей», - напомнили в министерстве.

Украинская власть собирает доказательства для начала уголовного преследования так называемых археологов, которые в нарушение международных конвенций о защите исторических памятников и вопреки украинскому законодательству проводят незаконные раскопки на оккупированной территории Украины.

На сегодня в список лиц, незаконная деятельность которых в этой сфере регистрируется, включены 33 ученых из разных институтов Российской академии наук.

В отчете ЮНЕСКО отмечается, что любые меры РФ в оккупированном Крыму, направленные на изменение юрисдикции в отношении объектов культурного, промышленного и технического наследия Украины, является прямым нарушением суверенных прав Украины и общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права.
ForUm

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