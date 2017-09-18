Иностранная делегация во главе с Андерсом Фог Расмуссеном посетила расположение украинских войск в районе проведения АТО и поврежденные обстрелами российско-оккупационных войск населенные пункты Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Давний и последовательный друг Украины вместе с группой европейских политиков и журналистами ведущих изданий Европы посетил несколько городов Донецкой области, где иностранные партнеры ознакомились с задачами, состоянием и положением украинских войск, привлеченных к выполнению задач в АТО. В группе иностранных гостей, в частности, бывшие и действующие главы правительств европейских стран, министры иностранных дел, парламентарии, политические советники и консультанты», - говорится в сообщении.

В одном из базовых лагерей иностранных гостей встретили генералы и офицеры штаба АТО, после чего там состоялся брифинг.

Представители штаба и СЦКК рассказали присутствующим о состоянии дел в районе проведения антитеррористической операции, а также о нарушении российской стороной минских договоренностей. Кроме того, гости смогли воочию увидеть и то, и другое, побывав в одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также на местах обстрелов в городе Торецк.

Расмуссен отметил, что этот визит был очень полезным, поскольку европейские политики в очередной раз убедились в необходимости поддержки Украины в ее сопротивлении российской агрессии и в необходимости помощи, которую Европа должна предоставить Украине.

«В то время, когда на украинской земле находится более 40 тысяч российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины», - отметил он.