Спасатели ликвидировали пожар в детском оздоровительном комплексе «Виктория» в Одессе, во время поисковых работ обнаружены два погибших детей, сообщает ГосЧС.

В пятницу, 15 сентября, в 23:34 в службу спасения «101» поступило сообщение, что в Киевском районе города на территории детского оздоровительного комплекса произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса.

Подразделения спасателей были автоматически направлены по повышенному номеру вызова пожар «РАНГ-2» и через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные отделения. Было установлено, что пламенем охвачена деревянная постройка комплекса по всей площади. Огонь быстро распространялся порывами ветра по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.

Эвакуация детей была проведена администрацией заведения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Спасатели немедленно организовали тушение пожара, защиту от возгорания трех соседних деревянных зданий и поиск возможных пострадавших.

В 01:10 пожар был локализован и в 1:54 ликвидирован на площади 560 кв. м., переноса открытого огня на соседние жилые корпуса не допущено.

При проведении поисковых работ и разборке конструкций уничтоженного огнем здания на месте пожара были обнаружены тела двух погибших детей, личные данные устанавливаются. Также получили травмы два ребенка, которых бригадами скорой медицинской помощи доставили в областную детскую клиническую больницу.

Видео: Андрей Танцюра