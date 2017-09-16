Правительство проводит верификацию формулы цены на газ для населения. Об этом во время общения с журналистами на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа, по соответствующей формуле, и главное – чтобы эта формула была справедливой. Сейчас наши технические службы работают над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа», - приводит слова премьера 112 Украина.

«Мы в достаточно качественном сотрудничестве с Международным валютным фондом и работаем в том числе по этому направлению», - отметил он.

Ранее в Минэнергоугля отметили, что в нынешнем отопительном сезоне цена на газ для населения не изменится.