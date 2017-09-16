Существо, найденное на побережье США после шторма «Харви», относится к семейству острохвостых угрей, возможно, к виду Aplatophis chauliodus. Такое мнение высказал ученый-биолог из Национального музея естественной истории в Вашингтоне Кеннет Тайг.

Этот клыкастый угорь обитает на глубине 30-90 метров и проводит большую часть жизни в норах. Отсутствие на фотографиях глаз специалист объяснил далеко зашедшим разложением, сообщает Earth Touch.

Тайг не исключил также, что загадочное создание может относиться к одному из похожих по размерам зубов видов семейства конгеровых, или морских угрей, в частности Bathyuroconger vicinus или Xenomystax congroides.

«Все три этих вида встречаются у берегов Техаса, и у всех трех крупные клыки. К сожалению, четко рассмотреть кончик хвоста, по которому можно отличить представителей двух семейств друг от друга, на фотографии нельзя», — отметил биолог.

Ранее фотографии существа опубликовала фотограф и ученый-натуралист Прити Дисай.