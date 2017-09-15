В воскресенье, 17 сентября, на Крещатике состоится праздник благодарности, в связи с чем запланированы временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября запретят движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого до пересечения улиц Крещатик и Михайловской).

Кроме того, с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение двумя крайними правыми полосами движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади, для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

На время проведения культурно-просветительского мероприятия будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует по указанным улицам.