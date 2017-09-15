Российские силовики задержали в Симферополе журналиста Тараса Ибрагимова и адвоката Эмиля Курбединова. Об этом Ибрагимов сообщил в Facebook.

«Задержали на бульваре Франко, пригнали три-четыре машины полиции, человек 20 полицейских. Сейчас в городском отделе полиции с Эмилем Курбединовым и еще парой активистов. Никаких пояснений, за что и почему. Классика жанра», – написал журналист.

Адвокат Курбединов в Facebook опубликовал видеообращение, в котом рассказал, что его, Ибрагимова и других людей задержали якобы за участие в митинге.

«Нам поясняют, что был какой-то митинг, скандирования. Хотя это какая-то чушь. После того, как мы вышли из здания ФСБ, подъехало очень много полиции, мы направляемся в городской отдел. Часть повезли в Киевский райотдел, часть, вроде бы, на Павленко», – сообщил Курбединов.

Под зданием ФСБ активисты поддерживали крымчанина Рената Параламова, который накануне сообщил о похищении и избиении силовиками.

В четверг, 14 сентября, в Симферополе нашли избитым крымского татарина Рената Параламова, которого после обыска увезли в неизвестном направлении.