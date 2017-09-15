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Информация о запрете отвечать огнем в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих, является провокацией.

Об этом сегодня во время брифинга для СМИ на Львовщине подчеркнул министр обороны Украины Степан Полторак.

«Никто не запрещал военнослужащим открывать огонь, когда есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций или угроза проведения наступательных действий. Такого никогда не было и не будет! Информация о запрете отвечать огнем в районе проведения АТО в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих – провокация», - подчеркнул министр. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бойцам ВСУ якобы строго запретили отвечать на обстрелы боевиков.  
ForUm

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