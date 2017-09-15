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С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения будет предоставлять патрульная полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.    

«Отныне к компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых на это документов.

Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и согласованию маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок – Департамент патрульной полиции», - сказал Князев.

«Мы должны слышать предпринимателей, предоставляющих услуги по перевозкам, но в то же время мы должны строго контролировать соблюдение закона предпринимателями, чтобы обеспечить безопасность на дороге для всех граждан», - подчеркнул он.

Для качественного предоставления отдельных административных и других услуг для населения, на официальном сайте Департамента патрульной полиции появятся новые разделы с необходимой информацией.

По словам главы ведомства, для информирования перевозчиков на официальных ресурсах будет размещена информация о графике проверок деятельности перевозчиков.

«Составляйте прозрачный четкий график проверок. Эти графики должны быть в свободном доступе для всех, кто желает с ними ознакомиться», - отметил Князев, обращаясь к руководителям подразделений патрульной полиции на местах.
ForUm

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