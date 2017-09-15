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Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило народного депутата Дмитрия Добродомова лично прибыть 20 сентября в 10:00 прибыть в Нацагентство с целью ознакомления с протоколом об административном правонарушении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«При проведении полной проверки декларации нардепа было выявлено административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований совместительства и совмещения с другими видами деятельности), в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении в отношении Добродомова», - говорится в сообщении.

Официальным письмом Добродомова проинформировали, что 20 сентября 2017 в 10:00 его ожидают в Нацагентстве.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях лицо, в отношении которого проведена проверка и установлен факт административного правонарушения, должно лично ознакомиться с протоколом, а в случае несогласия с его содержанием имеет право предоставить возражения или дополнительные объяснения.

Согласно процедуре, протокол после ознакомления будет передан на заседание Национального агентства для принятия решения о целесообразности направления материалов дела в суд.

В дальнейшем протокол вместе с копией решения НАПК и другими материалами в трехдневный срок с момента его составления направляется в местный общий суд по месту совершения правонарушения, связанного с коррупцией.

 

 
ForUm

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