также в разделеСтолица
В Киеве с 15 по 18 сентября перекроют Крещатик 11
Возле столичного спорткомплекса произошла массовая драка со стрельбой 93
Киевсовет выделил участок Музею Революции Достоинства 58
Задержанному депутату Киевсовета сообщили о подозрении 37
На столичном рынке «Колибрис» произошел масштабный пожар 87
Киевсовет повторно запретил продажу алкоголя в МАФах 56
Вечером в работе киевского метро будут изменения 42
Киев за полгода посетили почти 700 тысяч туристов-иностранцев 26
Один из руководителей Департамента полиции охраны задержан на взятке 57
На Русановской набережной горел дебаркадер 54
На Майдане воду в фонтане закрасили в зеленый цвет 56
Разрисовавшего переход возле Минобороны приговорили к общественным работам 41
Пострадавших от взрыва дома на Голосеевском проспекте обеспечат жильем 53
В Киеве задержали «вора в законе» 61
На Подоле неизвестные закрасили воду в фонтане в зеленый цвет 62
За сутки в Киеве 6 человек отравились грибами 61
В Киеве прошел юбилейный 10-й «Кубок Барбоса» 56
Пожар на свалке под Киевом: КГГА не исключает поджог 34

Водитель, который 4 сентября сумел выбраться из горящего авто в Киеве, умер в больнице.

Об этом сообщил руководитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

«Чуда не произошло. Парень Агамурад, 23 года, который нашел в себе силы выбраться из пекла 4 сентября на Саперно-Слободской, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния», - написал он в Facebook.

 

 


Напомним, 4 сентября в Киеве на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого автомобиль Opel вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся. Однако водитель автомобиля сумел выбраться из пылающего транспортного средства через заднее стекло. Уже на улице его подхватили очевидцы происшествия и оказали первую помощь.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги