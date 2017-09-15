Водитель, который 4 сентября сумел выбраться из горящего авто в Киеве, умер в больнице.
Об этом сообщил руководитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.
«Чуда не произошло. Парень Агамурад, 23 года, который нашел в себе силы выбраться из пекла 4 сентября на Саперно-Слободской, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния», - написал он в Facebook.
Напомним, 4 сентября в Киеве на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого автомобиль Opel вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся. Однако водитель автомобиля сумел выбраться из пылающего транспортного средства через заднее стекло. Уже на улице его подхватили очевидцы происшествия и оказали первую помощь.
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