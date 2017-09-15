Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами. Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

«Важно, чтобы цены на газ определялись рыночными сдвигами и надо избегать возникновения неадресных и скрытых субсидий», - заявил Липтон.

Он отметил, что бедные домохозяйства защищены от роста тарифов коммунальными субсидиями.

«Для остальных граждан произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами», - считает заместитель главы МВФ.

«Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке», - подытожил он.

Напомним, 19 июля Кабинет Министров Украины одобрил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2017 год, который предусматривает сохранение финансовой стабильности энергохолдинга и не несет повышения цены на газ для потребителей.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сейчас нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.