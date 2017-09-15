Генпрокуратура в ходе расследования не установила фактов использования во время Революции Достоинства в Киеве оружия, похищенного в захваченных тогда районных отделениях МВД. Об этом в эфире 112 Украина заявил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Мы в ходе расследования уже давно истребовали и получили информацию относительно этого оружия и проверяли версию, что оно могло использоваться, в том числе, на Майдане. На сегодня по результатам экспертных исследований таких случаев не установлено», - сообщил он.

Горбатюк также отметил, что в рамках расследования событий на Майдане уже был допрошен генпрокурор Юрий Луценко, однако детали допроса разглашать не стал.

Ранее МВД подтвердило факты похищения неизвестными лицами оружия в отделениях управлениях в феврале 2014 года. Так, в течение 18-19 февраля 2014 года около 2000 неизвестных лиц захватили в районных отделах милиции ГУ МВД Украины во Львовский области и ОГАИ Львовского горуправления 1225 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра. В то же время около 1000 неустановленных лиц захватили в административных помещениях УМВД Украины в Тернопольской области 7 пистолетов Макарова, 112 патронов калибром 9 мм, 2 пистолета «Форт-17Р», 52 патрона «Терен-3Ф» калибром 9 мм, 3 помповых ружья «Форт» и 580 патронов «Терен-3Ф» калибром 12 мм.

Напомним, нынешний генпрокурор Юрий Луценко в феврале 2014 года на сцене Майдана практически подтверждал захват оружия, говоря, что «рано или поздно оно приедет на Майдан». Луценко тогда отмечал, что протестующие не намерены ни в кого стрелять, но будут защищаться.

Адвокат беркутовцев Горошинский считает, что «эта информация дает повод защите сотрудников спецподразделения «Беркут» предполагать, что именно из этого оружия мог осуществляться расстрел как митингующих, так и сотрудников МВД во время событий на Майдане в феврале 2014 года».

Генеральная прокуратура намерена к концу года передать в суд дело о расстрелах на Майдане. Среди подозреваемых – первые лица Украины того времени.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, из них 104 погибли.