В четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток удерживаемых исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным ведомства, руководитель управления обоснованно подозревается в том, что, будучи возмущенным фактом убийства сотрудницы СИЗО, в сговоре с неустановленными работниками Государственной уголовно-исполнительной службы, организовал пытки удержанных.

«Незаконные действия были направлены на запугивание и наказание лиц, содержащихся в Одесском следственном изоляторе. В результате погрома по данным следствия вызвана сильная физическое боль 15 заключенным», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (истязание; служебный подлог, использование символики коммунистического режима).

Напомним, 17 августа 2017 органами полиции Одесской области начато уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) по факту гибели 34-летней сотрудницыОдесского следственного изолятора.

Кроме того, 19 августа 2017 во время проверки состояния соблюдения прав удержанных в следственном изоляторе прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с удержанными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В ходе дальнейшего следствия в указанном уголовном производстве установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения. В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве по превышению служебных полномочий в пытку (ч. 2 ст. 127 УК Украины). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.