В метро в Лондоне (Великобритания) произошел взрыв. Об этом пишет агентство Reuters в Twitter.
«Есть сообщения о взрыве в лондонском метро на западе города», - заявили в агентстве.
Журналист издания Metro с места событий сообщает, что белый контейнер взорвался в задней части поезда, сообщает РБК-Украина.
Некоторые люди получили ожоги лица. Вагон наполнился дымом, людей эвакуировали на платформу станции «Парсонс Грин».
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