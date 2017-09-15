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В метро в Лондоне (Великобритания) произошел взрыв. Об этом пишет агентство Reuters в Twitter.

«Есть сообщения о взрыве в лондонском метро на западе города», - заявили в агентстве.

Журналист издания Metro с места событий сообщает, что белый контейнер взорвался в задней части поезда, сообщает РБК-Украина.

Некоторые люди получили ожоги лица. Вагон наполнился дымом, людей эвакуировали на платформу станции «Парсонс Грин». 

 

 

 
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