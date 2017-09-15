Вчера в 21:05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, что на неконтролируемой украинской властью территории, осуществляли обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ «Майорское», который вели более часа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что при обстрела граждане и транспортные средства в КПВВ «Майорское» не находились.

Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.