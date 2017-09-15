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Совет безопасности ООН в пятницу, 15 сентября, проведет совещание, посвященное очередному ракетному запуску в КНДР. 

Запрос на проведение совещания направлен Соединенными Штатами и Японией. Заседание начнется в 15:00 по местному времени, сообщает УНИАН.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выступил с заявлением, в котором призвал вновь ужесточить санкции.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно дать понять КНДР, что провокационные действия недопустимы.

Напомним, сегодня Северная Корея выпустила ракету над северной Японией.
ForUm

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