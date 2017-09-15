Совет безопасности ООН в пятницу, 15 сентября, проведет совещание, посвященное очередному ракетному запуску в КНДР.
Запрос на проведение совещания направлен Соединенными Штатами и Японией. Заседание начнется в 15:00 по местному времени, сообщает УНИАН.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выступил с заявлением, в котором призвал вновь ужесточить санкции.
Он подчеркнул, что мировое сообщество должно дать понять КНДР, что провокационные действия недопустимы.
Напомним, сегодня Северная Корея выпустила ракету над северной Японией.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время