Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух украинских авиакомпаний за сотрудничество с компаниями Ирана и Ирака. Об этом сообщается на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

Всего ограничительные меры были введены против 11 юридических и физических лиц за сотрудничество с иранскими компаниями и лицами, находившимися под санкциями.

В частности, говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США, согласно исполнительному указу №13224, внесло в санкционный список основанные в Украине авиакомпанию «Хорс» (Khors Aircompany) и авиакомпанию «Дарт» (Dart Airlines) в связи с предоставлением иранским и иракским авиакомпаниям, которые уже находились под санкциями, авиационно-транспортных услуг, сообщает УНИАН.

Украинские компании сотрудничали с иранскими компаниями «Каспийские авиалинии» (Caspian Air) и Mahan Air и иракской авиакомпанией Al-Naser Airlines, попавших под санкции с 2011 по 2015 год.



