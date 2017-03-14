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Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предоставляется разрешение на выделение земельного участка для создания Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Принятие закона направлено на решение вопроса о предоставлении земельного участка на Аллее Героев Небесной Сотни (ул. Институтская, 3) в Печерском районе города Киева из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства. Соответствующий участок предоставляется для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса», - говорится в документе.

Согласно закону, дальнейшее изменение целевого назначения или владельца (пользователя) соответствующего земельного участка, и передача этого участка или его части или помещений мемориально-музейного комплекса в аренду/субаренду запрещается.

Закон устанавливает, что строительство мемориально-музейного комплекса должно быть осуществлено в соответствии с проектом, разработанным по результатам открытого конкурса на лучший проект этого комплекса. Конкурс должен быть проведен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а проект строительства - утвержден с учетом результатов общественного обсуждения конкурсных предложений.

Напомним, данный закон был принят Верховной Радой Украины 21 февраля.
ForUm

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