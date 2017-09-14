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Пограничники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной миграционной службы  в рамках уголовного производства провели обыск в одном из жилых домов в н.п. Чернобаевка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В результате проведенных следственных действий правоохранители обнаружили 8 человек от 28 до 45 лет, среди которых выходцы из Северо-Кавказского региона РФ (Дагестан, Чечня), которые действовали под прикрытием одной из патриотических организаций Украины.

«Большинство из выявленных лиц иностранцы и незаконно находятся на территории Украины», - заявили в погранведомстве.

Кроме того, обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова «АК-74У», снайперскую винтовку, винтовку иностранного производства «ТИККА», три пистолета марки «Глок», пистолет Макарова и более 500 патронов к оружию, 6 гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военную форму, балаклавы и денежные средства в сумме более 36 тыс. долларов США.

Сейчас лица задержаны, проверяется их возможная причастность к совершению преступлений на территории Украины.

 
ForUm

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