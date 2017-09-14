В августе потребительская инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%, в то же время в этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Вместе с тем, по данным регулятора, в месячном измерении индекс потребительских цен снизился на 0,1% благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, одежды и обуви.

«Фактическая инфляция в годовом измерении превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционной отчете за июль 2017 года. Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на сырые продукты питания и табачные изделия. Как и в предыдущие месяцы, к этому привели факторы со стороны предложения - неблагоприятные погодные условия весной текущего года обусловили подорожание фруктов и овощей, а значительные объемы экспорта мясной и молочной продукции - ее подорожание на внутреннем рынке», – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что вторичные эффекты от подорожания мясо-молочной продукции, а также увеличение производственных затрат, в том числе на оплату труда, в первую очередь отразилось в ценах на услуги, которые обусловили ускорение базовой инфляции. Так, базовый индекс потребительских цен вырос на 7,8% в годовом измерении и на 0,2% в месячном. Поэтому фактический уровень базовой инфляции незначительно превысил траекторию прогноза, обнародованного в инфляционной отчете.

«Несмотря на это, фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным. Этому способствовало дальнейшее улучшение инфляционных ожиданий как профессиональных прогнозистов, так и населения», – подчеркнули в Нацбанке.

Также отмечается, что другим сдерживающим фактором для инфляций было состояние валютного рынка. В предыдущие месяцы наблюдалось укрепление гривни к доллару США на фоне сохранения благоприятной внешней конъюнктуры для товаров отечественного экспорта и курсовых ожиданий, которые стимулировали население активно продавать наличную валюту. В конце августа - начале сентября обменный курс гривни несколько ослаб, однако, по оценкам Национального банка, это было обусловлено временными и психологическими факторами и отражало влияние сезонности предыдущих лет на поведение экономических агентов.

«В период до конца текущего года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению. Прежде всего - учитывая высокую базу сравнения прошлого года, ожидаемую умеренную волатильность обменного курса и угасание эффектов «инфляционных сюрпризов». Вместе с тем, в этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось в июльском прогнозе (до уровня 9,1%). Соответственно, инфляция более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. на конец 2017 года», – сообщили в НБУ.

Кроме того, по данным регулятора, в последние месяцы выросли риски усиления фундаментального давления на цены в среднесрочной перспективе, в частности со стороны спроса. Потребление, которое и так заметно оживляется на фоне повышения заработных плат, может получить дополнительный стимул в результате увеличения бюджетных расходов и пенсионных выплат в течение следующих месяцев. Также высокие текущие показатели роста цен могут спровоцировать изменение тренда улучшения инфляционных ожиданий, наблюдавшегося в течение последних двух лет.

Как ранее сообщал ForUm, в июле 2017 года потребительская инфляция замедлилась в месячном измерении (0,2% по сравнению с 1,6% в июне).