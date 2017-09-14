Прокуратура Киевской области совместно с другими правоохранительными органами разоблачила схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на сумму более 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В среду, 13 сентября, в рамках расследования уголовных преступлений, начатых по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, разоблачена схема уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на сумму более 5 млн грн», - говорится в сообщении.

Установлено, что между иностранной компанией и украинским обществом заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов, где грузоотправителем является один из вагоностроительных заводов Беларуси.

Так, грузополучателем товара поданы документы в Черниговскую таможню ГФС для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на общую сумму более 2 млн долларов США.

Согласно документам, предоставленным брокерами брокерской компании в Полтавскую таможню ГФС при оформлении указанных железнодорожных вагонов, их стоимость составляла более 1 млн долларов США.

«Инспекторы таможни не учли информацию, которая содержалась в транзитных декларациях, в которых стоимость товара больше на сумму более 1 млн долларов США. В связи с чем, государству нанесен ущерб на общую сумму более 5 млн грн», - пояснили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования проведено 10 санкционированных обысков в Киеве, Чернигове, Кременчуге и Полтаве и изъята документация по купле-продаже, транспортировке указанных железнодорожных вагонов, а также другие документы, на основании которых осуществлялось растаможивание товара.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.