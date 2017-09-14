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В четверг, 14 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Скендербеу» (Корча, Албания), изменен режим работы некоторых станций киевского метро. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, «Площадь Льва Толстого» на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Также после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».
ForUm

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