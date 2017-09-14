также в разделеОбщество
РосСМИ: ГПУ назвала организаторов убийства Вороненкова 19
ГПСУ: «Шегини» могли «заминировать» сторонники Саакашвили 15
Transparency International: Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире 15
На таможне обнаружили схему уклонения от налогов на 5 миллионов 24
СМИ: У полиции есть видео с киллером, взорвавшим авто Махаури 64
Арестован еще один участник прорыва в «Шегинях» 36
Синоптики спрогнозировали погоду на октябрь 102
«Запад-2017»: Беларусь обещает, что российские военные уйдут до октября 65
НАБУ: Депутат Киевсовета задержан за махинации с землей 96
НАБУ задержало депутата Киевсовета 40
Госдеп: Миротворцы поспособствуют восстановлению целостности Украины 435
13 сентября. Картина дня 112
Топ-чиновника «Укрзализныци» разоблачили на взятке в $300 тысяч 53
Сумская пенсионерка сдала в полицию сумку боеприпасов из АТО 49
Оборонный бюджет-2018 увеличат на 20 миллиардов 39
Учителя больше не будут заниматься переписью учеников 59
ГПУ проверит все звонки Левочкина с начала Евромайдана 84
Белорусские пограничники заявили о задержании украинца-нелегала 44

Мать певицы Светланы Лободы, депутат Ирпенского городского совета Киевской области Наталья Лобода (фракция «Новые лица») подала заявляение о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

«Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода обратилась с заявлением о досрочном прекращении ее депутатских полномочий», - написал он в Facebook.

Мэр опубликовал фотокопию заявления Лободы от 8 сентября.

Он заявил, что с пониманием относиться к решению Лободы, «поскольку она в последнее время подвергалась нападкам в СМИ, которые существенно повлияли на состояние его здоровья».

В марте депутат Лобода совершила визит в Россию, где вручила российским журналистам торт на программе Малахова «Пусть говорят».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги