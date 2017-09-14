Мать певицы Светланы Лободы, депутат Ирпенского городского совета Киевской области Наталья Лобода (фракция «Новые лица») подала заявляение о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

«Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода обратилась с заявлением о досрочном прекращении ее депутатских полномочий», - написал он в Facebook.

Мэр опубликовал фотокопию заявления Лободы от 8 сентября.

Он заявил, что с пониманием относиться к решению Лободы, «поскольку она в последнее время подвергалась нападкам в СМИ, которые существенно повлияли на состояние его здоровья».

В марте депутат Лобода совершила визит в Россию, где вручила российским журналистам торт на программе Малахова «Пусть говорят».