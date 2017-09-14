В течение января-июня 2017 года Киев посетило 688,47 тысячи иностранных туристов, что на 25,43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

В ТОП-10 стран-визитеров в Киев вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия, Грузия.

«Прогнозы прогнозами, но я рад констатировать, что количество иностранных посетителей растет, и с ожидаемых в этом году около 1,4 миллиона иностранных туристов Киев за первое полугодие 2017 года посетили половина. Это прекрасный ответ на все упреки «доброжелателей», которые только и говорят об обратном, навязывая всем «зраду» и «всепропало», при этом не оперируя никакими фактами. Это еще раз доказывает, что Киев – туристско- и инвестиционно привлекательный, интересный город», - сказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Он отметил, что благодаря в том числе и «Евровидению», которое посетило около 20 тыс. иностранцев, об Украине и Киеве знают, и «количество иностранных туристов будет только увеличиваться».

Согласно ожиданиям, к 2020 году количество иностранных гостей составит не менее 2 млн.