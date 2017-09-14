Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой зафиксировано как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури и скрывается в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, взрывчатка в автомобиле была заложена, скорее всего, в подлокотнике в салоне автомобиля.

Собеседник отметил, что полиция отвергла версию о том, что Махаури носил с собой взрывчатку, которая якобы и сработала.

Он сообщил, что на месте взрыва обнаружили части детонатора и механизма, который приводит его в действие по радиосигналу.

Все обнаруженные элементы находятся на экспертизе.

Источник сообщил, что полиция неэффективно ведет данное расследование.

Как сообщал ForUm, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль.

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

По данным СБУ, на погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева гражданина Грузии Тимура Махаури давно охотились российские спецслужбы.

По информации СМИ, в автомобиле Махаури, вероятно, была модель Наталья Кошель.